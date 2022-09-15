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    ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentilerin tersine düştü

    Küresel piyasaların odağında ABD'nin ekonomik verilerinden olan sanayi rakamları açıklandı. Buna göre ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentilerin aksine aylık yüzde 0,2 azaldı.
    • 15.09.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 17:29
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    ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentilerin tersine düştü

    ABD Merkez Bankası (Fed), ağustosta ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 düştü.

    Sanayi üretiminin, bu dönemde yüzde 0,1 artması bekleniyordu

    Sanayi üretimi, temmuz ayında yüzde 0,5 artmıştı. Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren sanayi üretiminin, bu dönemde yüzde 0,1 artması öngörülüyordu.

    İmalat sanayi yüzde 0,1 artış gösterdi

    İmalat sanayi üretimi ise ağustosta aylık yüzde 0,1'lik artış kaydetti.
    Piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen imalat sanayi üretimi, temmuz ayında yüzde 0,6 artmıştı.

    ABD de sanayi üretimi ağustosta beklentilerin tersine düştü #1

    Kapasite kullanım oranı yüzde 80'e geriledi

    Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,2 puanlık azalışla piyasa baklantıların altına düşerek, yüzde 80'e gerileme gösterdi. Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 80,3 olması yönündeydi.

    AA'nın haberine göre kapasite kullanım oranı, temmuzda yüzde 80,2 olarak kaydedilmişti.


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