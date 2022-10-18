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ABD'de sanayi üretimi eylül ayında yükseldi

ABD'de sanayi üretimi eylül ayında yükseldi

Küresel ekonomilerin bugün yoğunlaştığı verilerden biri de ABD'nin sanayi üretimi oldu. Fed, ABD'de sanayi üretiminin eylülde, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttığını bildirdi.