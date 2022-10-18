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    ABD'de sanayi üretimi eylül ayında yükseldi

    Küresel ekonomilerin bugün yoğunlaştığı verilerden biri de ABD'nin sanayi üretimi oldu. Fed, ABD'de sanayi üretiminin eylülde, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttığını bildirdi.
    • 18.10.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 17:57
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    ABD'de sanayi üretimi eylül ayında yükseldi

    ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

    Buna göre, ABD'de sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde kaldı.

    Sanayi üretimi piyasanın beklentilerinin üzerinde büyüdü

    Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren sanayi üretiminin, bu dönemde yüzde 0,1 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, ağustosta yüzde 0,1 azalmıştı.

    İmalat sanayi üretimi yüzde 0,4 yükseldi

    İmalat sanayi üretimi de eylülde aylık bazda yüzde 0,4'lük artış kaydetti. Piyasa beklentilerini aşan imalat sanayi üretiminin yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. İmalat sanayi üretimi, ağustos ayında da yüzde 0,4 artmıştı.

    ABD de sanayi üretimi eylül ayında yükseldi #1

    Kapasite kullanım oranı 0,2 puan arttı

    AA'nı haberine göre, ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,2 puanlık artışla yüzde 80,3'e çıktı.


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