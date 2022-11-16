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    ABD'de sanayi üretimi ikinci kez düştü

    ABD'de iç ve dış talebin azalması ile birlikte sanayi üretimi ekim ayında düştü.
    • 16.11.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 17:58
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    ABD'de sanayi üretimi ikinci kez düştü

    ABD Merkez Bankası'nin (Fed) verilerine göre sanayi üretimi ekimde yüzde 0,1 düştü.

    Kapasite kullanım oranı yüzde 79,9'a geriledi. Böylece sanayi üretimi son 3 ayın 2'sinde düşmüş oldu.

    Beklenti sanayi üretimimin artması yönündeydi

    Beklenti; sanayi üretiminin yüzde 0,1 artması, kapasite kullanımının yüzde 80,4 olması yönündeydi.

    Eylül ayı sanayi üretimi verisi yüzde 0,4'ten 0,1'e revize edildi.

    İmalat sanayi üretimi de yüzde 0,1 artarak yüzde 0,2'lik tahminlerin altında kaldı.

    ABD de sanayi üretimi ikinci kez düştü #1


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