Euro
10.2635
-0.06%
Dolar
8.4503
-0.61%
Altın
499.58
0.05%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
432.506
-0.54%
EXEN Coin
36.42
-0.73%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    ABD'de sanayi üretimi nisanda beklentileri karşılayamadı

    ABD'de sanayi üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
    • AA
    • 14.05.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 17:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de sanayi üretimi nisanda beklentileri karşılayamadı

    ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7'lik artış kaydetti.

    Piyasa beklentilerinin altında kalan verinin, yüzde 1 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, mart ayında yüzde 2,4 artmıştı.

    ABD'DEKİ İMALAT SANAYİ ÜRETİMİ 0,4 YÜKSELDİ

    İmalat sanayi üretimi de nisanda yüzde 0,4'lük yükseliş kaydetti. Piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen imalat sanayi üretimi, martta yüzde 3,1'lik artış göstermişti.

    ABD de sanayi üretimi nisanda beklentileri karşılayamadı #1

    KAPASİTE KULLANIM ORANI 0,5 ARTTI

    Kapasite kullanım oranı ise nisanda 0,5 puan artışla yüzde 74,9'a çıktı. Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 75 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı mart ayında yüzde 74,4 olmuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir