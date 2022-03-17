ABD'de sanayi üretimi şubatta arttı

FED'in raporuna göre, ABD'de sanayi üretimi, şubatta piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyerek aylık yüzde 0,5'lik artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 yükseldi.

İMALAT SANAYİ ÜRETİMİ 1,2 ARTTI

İmalat sanayi üretimi de şubatta aylık yüzde 1,2'lik yükseliş kaydetti. Söz konusu dönemde imalat sanayi üretiminin yüzde 0,6 artması bekleniyordu. Piyasa beklentilerini geride bırakan imalat sanayi üretimi, ocak ayında ise yüzde 0,1'lik artış göstermişti.

ABD'DE KAPASİTE KULLANIM ORANI ARTTI

Ülkede, kapasite kullanım oranı (KKO) da aynı dönemde piyasa beklentilerinin altında 0,3 puanlık artışla yüzde 77,6'ya çıktı.