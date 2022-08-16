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- ABD'de sanayi üretimi temmuzda beklentileri geçti
ABD'de sanayi üretimi temmuzda beklentileri geçti
ABD'den gelen ekonomi verileri küresel piyasaların odağında bulunurken; sanayi üretimi, temmuzda aylık yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.
- 16.08.2022 - 17:59
ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi, imalat sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.
Sanayi üretimi yüzde 0,6 arttı
Bu dönemde piyasa beklentilerini geride bırakan sanayi üretiminin temmuzda yüzde 0,3 artması öngörülüyorken yüzde 0,6 artış gösterildi.
Sanayi üretimine ilişkin haziran ayı verisi revize edildi
Daha önce haziranda yüzde 0,2 azaldığı açıklanan sanayi üretiminin söz konusu ayda değişim göstermediği kaydedildi.
İmalat sanayi üretimi temmuzda aylık yüzde 0,7 arttı
İmalat sanayi üretimi, haziran ayında yüzde 0,4 azalmıştı. AA'nın haberine göre, temmuzda yüzde 0,7 ile piyasa beklentilerini aşan imalat sanayi üretiminin yüzde 0,2 artması öngörülüyordu.
Kapasite kullanım oranı temmuzda 0,4 puan yükseldi
Kapasite kullanım oranı haziranda beklentilerin altında gelmişti. Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,4 puanlık artış göstererek yüzde 80,3'e çıktı.