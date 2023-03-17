ABD'de şubat ayına ait üretim verileri yayınlandı ABD'de açıklanan üretim verileri geçen döneme göre aynı kaldı ya da sınırlı yükseldi. Bu verilere yönelik beklentiler de sanayi üretiminin dışında karşılanmış oldu.

Küresel piyasalar, ABD'den gelen verilere ve beklentileri karşılayıp karşılamadığına odaklanmış durumda. ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ait sanayi üretimi ve imalat sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. ABD'de sanayi üretimi değişmedi Buna göre, ülkede sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi. Beklentiler sanayi üretiminin artması yönündeydi Piyasa beklentileri sanayi üretiminin, bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, ocakta yüzde 0,3 artmıştı. İmalat sanayi üretimi artış gösterdi İmalat sanayi üretimi ise şubatta aylık bazda yüzde 0,1 arttı. Beklentiler imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,2 azalması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, ocakta yüzde 1,3 artmıştı. Kapasite kullanım oranı aynı kaldı Ülkede kapasite kullanım oranı (KKO) da aynı dönemde değişmeyerek yüzde 78 oldu. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 78,5 olması yönündeydi. Piyasa beklentilerinin altında kalan kapasite kullanım oranı, ocakta da yüzde 78 olarak kaydedilmişti.