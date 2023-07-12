ABD'de TÜFE, haziranda aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3 arttı
AA

Çalışma Bakanlığı, haziran ayı verisini paylaştı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

ABD'nin enflasyonunun düşmesi ABD Merkez Bakanı'nın (Fed) faiz kararını etkileyeceği için küresel ekonomilerce de önem taşıyordu.

Tüketici fiyatları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 4 artmıştı.

Beklentiler:

Reuters anketine katılan analistler enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,1 ve aylık yüzde 0,3 yükselmesini bekliyorlardı.

ABD enflasyonu 2 yılın en düşük seviyesinde

Enflasyon hedefi

ABD'nin enflasyon hedefi yüzde 2 olarak açıklanıyor.

Şimdi piyasalar tarafından Fed'in atacağı adımlar izlenecek.