ABD'de TÜFE, haziranda aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3 arttı

AA
ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayı enflasyon verisini paylaştı.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.
ABD'nin enflasyonunun düşmesi ABD Merkez Bakanı'nın (Fed) faiz kararını etkileyeceği için küresel ekonomilerce de önem taşıyordu.
Tüketici fiyatları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 4 artmıştı.
Beklentiler:
Reuters anketine katılan analistler enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,1 ve aylık yüzde 0,3 yükselmesini bekliyorlardı.
Enflasyon hedefi
ABD'nin enflasyon hedefi yüzde 2 olarak açıklanıyor.
Şimdi piyasalar tarafından Fed'in atacağı adımlar izlenecek.