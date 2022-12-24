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    ABD'de tüketici güveni aralıkta yükseldi

    Aralık ayında ABD'nin tükettici güveninin yüzde 59,1 olması beklenirken, daha yüksek bir veri olan yüzde 59,7 olarak açıklandı.
    • 24.12.2022 - 09:13
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    ABD'de tüketici güveni aralıkta yükseldi

    Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güveni aralıkta geçen aya kıyasla 2,9 puan artarak 59,7'ye çıktı.

    Tüketici güven endeksi, kasımda 56,8 olarak kaydedilmişti.

    Ekonomik koşullar endeksi, aylık 0,6 puan arttı

    Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, aralıkta aylık bazda 0,6 puan artarak 59,4'e çıktı.

    ABD

    Tüketici beklentileri endeksi 4,3 puan yükseldi

    Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 4,3 puan artarak 59,9'a yükseldi.

    AA'nın haberine göre, açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin son derece olumsuz düşüncelerinin enflasyon baskılarının hafiflemesiyle aralıkta yumuşadığını belirtti.


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