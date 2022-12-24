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ABD'de tüketici güveni aralıkta yükseldi

ABD'de tüketici güveni aralıkta yükseldi

Aralık ayında ABD'nin tükettici güveninin yüzde 59,1 olması beklenirken, daha yüksek bir veri olan yüzde 59,7 olarak açıklandı.