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    ABD'de tüketici güveni ocak ayında düştü

    ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta aşağı yönlü revize edilerek 67,2'ye gelerek beklentileri karşılayamadı.
    • AA
    • 29.01.2022 - 10:58
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    ABD'de tüketici güveni ocak ayında düştü

    ABD'de yüksek enflasyon endişesine paralel gelişen para politikaları ekonomiyi ne kadar yukarıda tutmaya çalışsa da güven endeksleri beklenenin altında kalmaya devam ediyor.

    Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

    Buna göre, tüketici güveni, ocakta geçen aya kıyasla 3,4 puan azalarak 67,2 değerine düştü.

    TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ BEKLENENİN ALTINDA KALDI

    Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken ocak ayına ait öncü veri 68,8 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi, geçen yıl aralıkta ise 70,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

    ABD

    EKONOMİK KOŞULLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

    Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ocakta aylık bazda 2,2 puan azalarak 72'ye geriledi.

    Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 4,2 puanlık azalışla 64,1'e indi.

    KASIM 2011'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin ocak ayı boyunca düştüğünü ve Kasım 2011'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

    ABD

    HÜKÜMETİN EKONOMİK POLİTİKALARINA GÜVEN 2014'TEN BU YANA AZALDI

    Koronavirüs salgınında Delta ve Omicron varyantları ile yükselen enflasyona ilişkin endişelerin tüketici güvenini etkilediğine dikkati çeken Curtin, hükümetin ekonomik politikalarına genel güvenin de 2014'ten bu yana en düşük seviyesinde olduğunu kaydetti.


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