ABD'de tüketici kredileri aralık 2020'de arttı

ABD'de tüketici kredileri, geçen yıl aralıkta 9 milyar 730 milyon dolar artarak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), açıkladığı aralık 2020 dönemine ilişkin tüketici kredileri verilerine göre, ülkede tüketici kredileri, geçen yıl aralıkta aylık 9 milyar 730 milyon dolar artarak 4 trilyon 180 milyar dolar oldu ve beklentileri karşılayamadı.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 12 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde geçen yıl kasım ayında yaşanan artış ise 13 milyar 930 milyon dolara revize edildi.

EV, OTOMOBİL VE ÖĞRENCİ GİBİ DEVİR YAPMAYAN KREDİLERİ ÇOĞALDI

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan borçlar aylık 3 milyar dolar azalırken, ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan krediler 12 milyar 700 milyon dolar arttı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YILLIK YÜZDE 2,8 YÜKSELDİ

Tüketici kredileri, geçen yılın son ayında yıllık bazda ise yüzde 2,8'lik artış gösterdi. Söz konusu veri geçen yıl kasımda yüzde 4 artmıştı.

DEVİR YAPAN KREDİLER YÜZDE 4,8 ARTTI

Bu dönemde devir yapan krediler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 4,8 artış kaydetti. Devir yapan krediler 2020 genelinde ise yüzde 11,2 azalırken devir yapmayan krediler yüzde 3,9 arttı.