ABD'de tüketici kredileri aralıkta beklentilerin altında kaldı

Fed, Aralık 2021 dönemine ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı ABD'de tüketici kredileri, geçen yıl aralıkta 18,9 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

ABD'DE ARALIK AYINDA TÜKETİCİ KREDİLERİ 4,43 TRİLYON DOLAR OLDU

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, geçen yıl aralıkta aylık 18,9 milyar dolar artarak 4,43 trilyon dolar oldu.

BEKLENTİ KREDİLERİN DAHA ÇOK ARTMASI YÖNÜNDEYDİ

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu dönemde 22 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde geçen yıl kasımda yaşanan artış ise 39,9 milyar dolardan 38,8 milyar dolara revize edildi. Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık 2,1 milyar dolar artarken ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 16,8 milyar dolarlık artış gösterdi.