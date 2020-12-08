ABD'de tüketici kredileri ekim ayında artış gösterdi

ABD'de tüketici kredileri, ekimde 7 milyar 200 milyon dolar artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Küresel piyasaların beklediği verilerden biri olan ABD'deki tüketici kredileri ile ilgili açıklama geldi. ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, ekimde aylık 7 milyar 200 milyon dolar artarak 4 trilyon 160 milyar dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 16 milyar dolar artması yönündeydi.

Tüketici kredilerinde eylüldeki artış ise 16 milyar 200 milyon dolardan 15 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan borçlar aylık 5 milyar 500 milyon dolar azalırken, ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan krediler 12 milyar 700 milyon dolar arttı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YILLIK OLARAK YÜZDE 2,1 ARTTI

Tüketici kredileri, ekimde yıllık bazda ise yüzde 2,1'lik artış gösterdi. Mart, nisan ve mayısta yıllık bazda düşüş kaydeden veri, haziranda ve temmuzda artış göstermiş, ağustostaki düşüşün ardından eylülde yüzde 4,4 artmıştı.

Söz konusu dönemde devir yapan krediler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 4,8 artış kaydetti.