ABD'de tüketici kredisi oranı haziranda arttı
AA

Merkez Bankası (Fed) Federal Rezerv tarafından açıklanan verilere göre, ABD'de tüketici kredileri Haziran'da 17,85 milyar dolar artarak yaklaşık 5 trilyon dolara ulaştı.

ABD tüketici kredisindeki artış rakamı, piyasanın 13 milyar dolarlık kazanç beklentisinin üzerinde kaldı.

Mayıs ayında tüketici kredisi bu arada 9,46 milyar dolar kazanç gösterdi.

Rotatif kredi düştü

Çoğunlukla kredi kartları olmak üzere rotatif kredi, haziran ayında yüzde 0,6 düştü.

Tüketici kredileri yükseldi

Başta ve öğrenci kredileri olmak üzere, döner olmayan kredi yüzde 6 arttı.

ABD'de tüketici kredisi oranı haziranda arttı

Yıllık bazdaki artış yüzde 4,3 oldu

Haziran ayında tüketici kredileri yıllık bazda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 arttı.