ABD'de tüketici kredisi oranı haziranda arttı Fed, ABD tüketici kredisinin haziran ayında 17 milyar doların üzerinde artığını açıkladı.

AA

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Rezerv tarafından açıklanan verilere göre, ABD'de tüketici kredileri Haziran'da 17,85 milyar dolar artarak yaklaşık 5 trilyon dolara ulaştı.

ABD tüketici kredisindeki artış rakamı, piyasanın 13 milyar dolarlık kazanç beklentisinin üzerinde kaldı.

Mayıs ayında tüketici kredisi bu arada 9,46 milyar dolar kazanç gösterdi.

Rotatif kredi düştü

Çoğunlukla kredi kartları olmak üzere rotatif kredi, haziran ayında yüzde 0,6 düştü.

Tüketici kredileri yükseldi

Başta otomobil ve öğrenci kredileri olmak üzere, döner olmayan kredi yüzde 6 arttı.

Yıllık bazdaki artış yüzde 4,3 oldu

Haziran ayında tüketici kredileri yıllık bazda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 arttı.