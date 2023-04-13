ABD'de üretici enflasyonu geriledi ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı. ABD'de üretici enflasyonu, şubatta beklentilerin altında gerçekleşti

AA

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, martta aylık yüzde 0,5 düşerken, yıllık yüzde 2,7 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmişti.

Ocak 2021'den bu yana en düşük değer

Ocak 2021'den bu yana en düşük değerini alan üretici enflasyonunun martta yüzde 3 olması öngörülüyordu. Üretici enflasyonu, şubatta yıllık bazda yüzde 4,9 olmuştu.

Çekirdek ÜFE

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen çekirdek ÜFE'nin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artması öngörülüyordu. Çekirdek ÜFE, şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,8 artmıştı.