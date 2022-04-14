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    ABD'de üretici enflasyonu rekor kırdı

    ABD'de 41 yılın rekoruna ulaşan ekonomi verisi açıklandıktan sonra dün de üretici fiyat endeksinde bir rekor kırıldığı bilgisi geldi.
    • AA
    • 14.04.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 09:10
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    ABD'de üretici enflasyonu rekor kırdı

    Dün dünyada ve dev ekonomilerde enflasyon ve üretici fiyat endeksleri artıyor. ABD'de de yıllık yüzde 8,5 enflasyon verisinin ardından yıllık yüzde 11,2 Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) açıklandı.

    Açıklanan veriler küresel piyasaları yönlendirecek

    Bu veriler sadece ABD'nin değil tüm küresel piyasaların odağında olacak. Çünkü ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ederek, kararlarını ona göre alıyor.

    AA'nın haberine göre, ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı. ABD'de ÜFE, martta aylık bazda yüzde 1,4 artarken, yıllık bazda yüzde 11,2 ile verinin hesaplanmaya başlandığı Kasım 2010'dan bu yana en yüksek artışı kaydetti.

    ABD de üretici enflasyonu rekor kırdı #1

    Üretici fiyatları beklentileri aştı

    Analistler, üretici fiyatlarının hizmet talebindeki artış nedeniyle martta beklenenden fazla yükseldiğini, bunun da enflasyonun bir süre daha yüksek kalabileceğini gösterdiğini belirtti.

    ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.


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