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    ABD'de üretici fiyat endeksi ağustosta arttı

    ABD Çalışma Bakanlığı, Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktığını açıkladı.
    • AA
    • 10.09.2021 - 17:13
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    ABD'de üretici fiyat endeksi ağustosta arttı

    Küresel ekonominin güçlü aktörlerinden olan ABD'nin ağustos ayına ait ÜFE verisi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı. Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden ÜFE'nin yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. ÜFE, temmuzda yüzde 1 artmıştı.

    Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı üretici fiyatları, ağustosta yıllık bazda yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

    ABD de üretici fiyat endeksi ağustosta arttı #1

    ÇEKİRDEK ÜFE BEKLENTİNİN ALTINDA GELDİ

    Değişken gıda, enerji ve ticaret fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise ağustosta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,3 arttı. Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,6 artması yönündeydi.

    ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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