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    ABD'de üretici fiyatları ağustosta düştü

    ABD'de dün açıklanan TÜFE verisinin ardından bugün de ÜFE rakamları geldi. Rakamlar aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 8,7 arttı.
    • 14.09.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 17:03
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    ABD'de üretici fiyatları ağustosta düştü

    ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisini açıkladı.

    ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve  enflasyona dair ipuçları içeriyor. Bu veri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da odağında.

    ÜFE ağustosta aylık yüzde 0,1 azaldı

    ABD'de ÜFE, ağustosta beklentilere paralel olarak aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 8,7 ile beklenenden az artış kaydetti.

    Üretici fiyatları düşüş trendinde

    Piyasa beklentileri dahilinde düşüş göstermeye devam eden veri, temmuzda da yüzde 0,4 azalmıştı.

    Benzin fiyatlarını artması üretici fiyatlarını düşürdü

    Bu dönemde üretici fiyatlarında yaşanan düşüşte benzin fiyatlarındaki yüzde 12,7'lik azalış etkili oldu.

    Üretici fiyatları, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 8,7 arttı.

    Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ağustosta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 7,3 arttı.

    AA'nın haberine göre çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 7,1 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, temmuzda da aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,7 artmıştı.

    ABD de üretici fiyatları ağustosta düştü #1


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