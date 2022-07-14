ABD'de üretici fiyatları haziranda yüzde 1,1 arttı

Dün enflasyon verisinin ardından bugün de ABD'de üretici fiyatları yayınlandı. Veriler enflasyonist baskının sürdüğünü gösterdi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 11,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

Piyasa beklentilerini aşarak 3 ayın en yüksek artışını gösteren verinin bu dönemde yüzde 0,8 artması öngörülüyordu. Üretici enflasyonundaki ivmenin devam ettiğine işaret eden veri, mayısta yüzde 0,9 artmıştı.

Yıllık bazda yüzde 11,3 artış gösterdi

Üretici fiyatları, haziranda yıllık bazda da yüzde 11,3'lük artış kaydetti.

Beklentileri geride bırakan üretici fiyatlarındaki yıllık artışın haziranda yüzde 10,7 artması tahmin ediliyordu. Mart ayındaki yüzde 11,6'lık rekordan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan üretici enflasyonu, mayısta yıllık yüzde 10,9 artmıştı.

Çekirdek ÜFE haziranda yıllık yüzde 8,2 yükseldi

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise haziranda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 arttı.

Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 8,1 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, mayısta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 8,5 artmıştı.