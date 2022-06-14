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    ABD'de üretici fiyatları mayısta arttı

    ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, ABD'de üretici fiyatları mayısta hızlı yükselişini sürdürdü.
    • 14.06.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 17:01
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    ABD'de üretici fiyatları mayısta arttı

    ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,8 arttı. Endeks, piyasa beklentilerinin hafif altında yükseliş gösterdi.

    Analistler, enerji fiyatlarının arttığı bir dönemde üretici fiyatlarının sağlam bir yükseliş gösterdiğini ve son verilerin enflasyonun bir süre daha yüksek kalabileceğine işaret ettiğini belirtti.

    AA'nın haberine göre, bu dönemde piyasa beklentileri ile paralel bir seyir izleyen ve üretici enflasyonundaki ivmenin devam ettiğine işaret eden üretici fiyatları, mayısta yıllık bazda ise yüzde 10,8'lik artış kaydetti.

    Çekirdek ÜFE yıllık yüzde 8,3 arttı

    Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise mayısta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 8,3 artış gösterdi.

    ABD de üretici fiyatları mayısta arttı #1

    Fed, ÜFE'yi takip ediyor

    ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.


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