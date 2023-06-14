ABD'de üretici fiyatları mayısta geriledi Bugünün önemli verilerinden birisi daha açıklandı. ABD'de üretici enflasyonu mayısta beklentilerin altında kaldı.

AA

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

Aylık ÜFE böylece son 4 ayın 3'ünde geriledi. Yıllık ÜFE ise 2020'den beri en düşük artış olarak kayda geçti.

Ülkede dün de enflasyon 2 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 4 olarak açıklanmıştı.

Bu iki verinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş endeksi etkiledi

ABD'de üretici enflasyonu mayıs ayında akaryakıt fiyatlarındaki düşüşle geriledi.

Çekirdek ÜFE

Gıda ve enerjiyi içermeyen çekirdek ÜFE ise aylık bazda değişmeyerek yüzde 0,2 artarken, yıllık artış yüzde 3,2'den yüzde 2,8'e geriledi.