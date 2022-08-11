ABD'de üretici fiyatları temmuzda düştü

Dün ABD'de açıklanan enflasyon rakamından sonra bugün de üretici fiyat endeksi paylaşıldı.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

ABD'de ÜFE, temmuzda beklentilerin aksine aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık yüzde 9,8 ile beklenenden az artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren verinin bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. İki yılı aşkın bir süredir ilk kez düşüş kaydeden veri, haziranda yüzde 1 artmıştı.

Benzin fiyatları yüzde 16,7 azalınca veri de geriledi

Bu dönemde üretici fiyatlarında yaşanan düşüşte benzin fiyatlarındaki yüzde 16,7'lik azalış etkili oldu.

Beklentilerin altında kalan üretici fiyatlarındaki yıllık yükselişin temmuzda yüzde 10,4 olması tahmin ediliyordu. Üretici enflasyonu, haziranda ise yıllık yüzde 11,3 artmıştı.

Çekirdek ÜFE aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 7,6'lık artış gösterdi

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 7,6'lık artış gösterdi.

Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, yıllık bazda beklentilerle paralel bir seyir izlerken, aylık bazda yüzde 0,4 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, haziranda da aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,4 artmıştı.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükselişini sürdürdü

Öte yandan AA'nın haberine göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Ağustos ile biten haftada 262 bine çıkarak yükselişini ikinci haftaya taşıdı.