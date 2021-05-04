ABD'de veriler iyi gelse de ekonomi için henüz yeterli değil

ABD'de veriler iyi gelse de ekonomi için henüz yeterli değil

New York Fed Başkanı John Williams dün bir açılama yaparak, ekonomik görünüm iyileşse de koşulların henüz desteklerin çekilmesini gerektirecek seviyede olmadığını belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını geçen hafta yüzde 0 ile 0,25 aralığında sabit bırakmış ve tam istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerinde "ciddi bir ilerleme" kaydedilene kadar aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımına devam edeceğini açıklamıştı.

Koronavirüs salgınının neden olduğu krizden toparlanan ABD ekonomisi yaklaşık 40 yılın en hızlı büyümesini kaydetmeye hazırlanıyor olsa da finansal koşullar, henüz Fed'in ekonomiye verdiği desteği çekmeyi gözden geçirmesini gerektirecek seviyede değil.

New York Fed Başkanı John Williams, dün yaptığı açıklamada, ABD'de gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) enflasyon etkisinden arındırıldığında bu yıl yaklaşık yüzde 7 artacağını ve ekonominin 1980'lerin başından beri en hızlı büyümesini yaşayacağını ifade etti.

Ancak Williams, bu büyüme oranının Fed'in tam istihdam ve enflasyon hedeflerini yerine getirmeye yetmeyebileceğini de vurguladı.

“ŞU ANDA İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ KOŞULLAR POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YETERLİ DEĞİL”

Williams, internet üzerinden düzenlenen bir etkinlikte, "Ekonomide büyük bir değişim olduğu açık, görünüm iyileşti. Ancak, şu anda gelen veriler ve içinde bulunduğumuz koşullar, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) para politikası tutumunu değiştirmesi için yeterli değil." dedi.

HEDEF YÜZDE 2 ENFLASYON

Williams, iş piyasasında salgın öncesiyle kıyaslandığında hâlâ 8 milyon 500 bin dolar açık olduğunu söylerken, enflasyonun yakın dönemde yükselse bile 2022'de yeniden yaklaşık yüzde 2'lere inmesinin muhtemel olduğunu belirtti.