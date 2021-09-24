ABD'de yeni konut satışları 4 ayın zirvesine çıktı

ABD'de yeni konut satışları, ağustosta aylık yüzde 1,5 artışla 740 bine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

BU DÖNEMDE 740 BİN YENİ KONUT SATILDI

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 arttı. ABD'de mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bu dönemde 740 bin yeni konut satışı gerçekleştirildi.

KONUT SATIŞLARI BEKLENTİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Toparlanmasını sürdüren ve 4 ayın en yüksek seviyesine ulaşan yeni konut satışlarının, bu dönemde 714 bin olması öngörülüyordu.

YENİ KONUT SATIŞLARI GEÇEN YILA GÖRE GERİLEDİ

Yeni konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 24,3 azaldı.

YENİ KONUTLARIN MEDYAN SATIŞ FİYATI 390 BİN 900 DOLAR OLDU

ABD'de ağustosta satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 20,1 artışla 390 bin 900 dolara yükseldi.