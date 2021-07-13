ABD'de yıllık enflasyon 13 yılın zirvesinde

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 5,4 artarak beklentilerin üzerine çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, küresel piyasaların gözünün üstünde olduğu ülkenin haziran ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin, yüzde 0,5 artması öngörülüyordu.

ARTAN TALEP ENFLASYON ARTIŞINDA ETKİLİ

Analistler, tedarik zincirindeki darboğazlar ve devam eden ekonomik toparlanmayla artan talep de dahil bir dizi faktörün enflasyon artışında etkili olduğunu belirtti.

YILLIK ENFLASYON 13 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Ülkede TÜFE, haziranda yıllık bazda yüzde 5,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan yıllık enflasyonun, yüzde 4,9 olması bekleniyordu.

ÇEKİRDEK TÜFE AYLIK YÜZDE 0,9 ARTTI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise haziranda aylık yüzde 0,9 arttı. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 4,5 artarak beklentileri geride bıraktı. Söz konusu verinin yüzde 4 artması bekleniyordu.

Analistler, tedarik zincirindeki darboğazlar ve devam eden ekonomik toparlanmayla artan talep de dahil bir dizi faktörün enflasyon artışında etkili olduğunu belirtti.