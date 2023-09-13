ABD'de yoksulluk oranı 2010'dan bu yana ilk kez arttı ABD'deki araştırmalar, geçen yılda yoksulluk oranının 12 yıldan sonra ilk kez arttığını belgeledi.

AA

ABD'nin ekonomi politikası, yükselen enflasyonunu düşürmek için faiz yükselterek yol alıyor.

Bu süreçte ülkede bazı dengeler bozulma gösteriyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2022 yılına ait Gelir, Yoksulluk ve Sağlık Sigortası verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede geçen yıl medyan hane halkı geliri 2021'e kıyasla yüzde 2,3 azalışla 74 bin 580 dolar olarak tahmin edildi.

ABD'de yoksulluk oranı, 2022'de 4,6 puan artarak yüzde 12,4'e yükselirken, 2010'dan bu yana ilk artışını kaydetti.

ABD'de resmi yoksulluk oranı ise 2022'de, bir önceki yıla kıyasla fazla değişim göstermeyerek yüzde 11,5 oldu.

Yoksulluk oranı 2022'de yıllık bazda 4,6 puan yükseldi

Ülkede gelir ve sosyal hakların yanı sıra vergi iadeleri ve yemek kuponları gibi hükümet programlarını da içeren tamamlayıcı ölçüme göre ise yoksulluk oranı 2022'de yıllık bazda 4,6 puan yükselerek yüzde 12,4'e çıktı.

2010'dan bu yana kaydedilen ilk artış

Yoksulluk oranındaki bu değişim, 2010'dan bu yana kaydedilen ilk artış olarak dikkati çekti.

Ülkede yaşayanların yüzde 7,9'unun hiçbir sağlık sigortası yok

Ülkede yaşayanların yüzde 7,9'una karşılık gelen 25,9 milyon kişinin, geçen yıl boyunca hiçbir sağlık sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

2021'de ise nüfusun yüzde 8,3'ünü oluşturan 27,2 milyon kişinin sağlık sigortası yoktu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)