ABD'de yüksek enflasyon New York borsasını düşürdü

Dün ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı yüzde 8,6 enflasyonun ardından piyasalara etkisi takip edilirken New York borsasının düştüğü gözlemlendi.

ABD'de enflasyon, beklentileri aşıp, 41 yılın yeni zirvesine çıkınca, etkisi New York borsasında yankılandı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.

Borsa, haftayı sert düşüşle kapattı

ABD'de beklentilerin aksine mayısta ivme kazanan enflasyonun etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 900 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 2,73 azalışla 31.392,79 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,91 azalarak 3.900,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,52 kayıpla 11.340,02 puana indi.

ABD'de enflasyon mayısta 41 yılın yeni zirvesine çıktı

ABD'de enflasyonun mayısta 41 yılın yeni zirvesine çıkması ve tüketici güveninin en düşük seviyeye gerilemesinin ardından endeksler, gün boyu negatif bir seyir izledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,15 seviyesine çıktı.

Tüketici güven endeksi tüm zamanların en düşük seviyesinde

AA'nın haberine göre, ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de yüksek enflasyon endişelerinin etkisiyle haziranda aylık 8,2 puan azalışla 50,2'ye inerek tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Fed'in adımlarının sıkılaşması bekleniyor

Analistler, enflasyona ilişkin son verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceğini belirtti. Yatırımcıların haziran, temmuz ve eylül aylarında 50'şer baz puanlık faiz artırımlarını fiyatladığını belirten analistler, 75 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin de yeniden gündeme geldiğini kaydetti.