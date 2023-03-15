ABD'deki banka iflasları Fed'in faiz hesaplarını karıştırdı Teknoloji şirketlerinin bankası olarak tanımlanan SVB ve Signature Bank'ın iflası, Fed'in açıklayacağı faiz beklentilerini direkt etkiledi.

ABD'deki Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Fed'in faiz kararına bir hafta kaldı

Fed'in merakla beklenen 21-22 Mart'taki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına bir hafta kalırken, bankacılık sektöründe yaşananlar Fed'in faiz kararına yönelik beklentileri altüst etti.

50 baz puanlık faiz artışı beklentisi yok oldu

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, geçen hafta ABD Kongresi'nde verdiği "şahin" mesajlar ve güçlü gelen istihdam verileri sonrası artan 50 baz puanlık faiz artışı beklentisi, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası ile ortadan kalktı.

25 baz puanlık faiz artışı bekleniyor

Bankacılık sektöründe yaşananlar sonrası Fed'in faiz artışlarına ara vereceğine dair beklentiler gündeme gelirken birçok analist, enflasyon verisinin ardından bankanın mart ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gitmesinin beklendiğini dile getirdi.

Fed Başkanı'nın açıklamaları 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalini yükseltmişti

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası piyasalarda bankanın faiz artırım hızını artıracağına dair beklentiler güçlenmiş ve 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali yeniden gündeme gelmişti.

İstihdam verileri karışık sinyaller verdi

Geçen hafta açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 410 bin azalarak 10 milyon 824 bine gerilemesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gelmişti.

ADP Araştırma Enstitüsü'nce açıklanan, özel sektör istihdamı da şubatta 242 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetmişti.

Ülkede tarım dışı istihdam şubatta 311 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı ise yüzde 3,4'ten 3,6'ya yükselmişti.

Ortalama saatlik kazanç arttı

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç, aynı dönemde yüzde 0,2 artarak 33,09 dolara tırmanmış ve piyasa beklentilerinin biraz altında artış kaydetmişti.

İstihdamdaki artış iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu gösterirken, ücretlerde beklentilerin altında kaydedilen artış Fed'in faiz artırımları konusundaki agresif tutumunu yeniden gözden geçirebileceği yorumlarına neden olmuştu.

Enflasyon yavaşlamasına rağmen yüksek seyrini sürdürüyor

ABD'de dün açıklanan, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Ülkede yıllık enflasyon Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de enflasyon, hızındaki yavaşlamaya rağmen Fed'in hedefinin olukça üzerinde kalmaya devam etti.

Banka iflasları beklentileri değiştirdi

ABD'de geçen hafta sonundan bu yana bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler, piyasalardaki endişeleri artırırken Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin de değişmesine yol açtı.

Kaliforniya merkezli SVB ve New York merkezli Signature Bank'ın iflasının yanı sıra çoğunlukla kripto para birimi işlemleriyle ilgilenen Silvergate Capital'ın operasyonlarını durdurmayı planladığını açıklaması sonrası bankacılık sektöründe yaşananların temel nedenlerinden biri olarak Fed'in faiz artışları gösterildi.

Analistler, bankacılık sektöründe yaşananların Fed'i daha temkinli hale getirebileceğini belirtti.

Faizlerde 25 baz puanlık artış ihtimali öne çıktı

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali devre dışı kalırken, bankanın gelecek hafta 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ihtimali yüzde 79'a çıktı.

Fed'in mart toplantısında faiz oranlarını yüzde 4,50-4,75 aralığında sabit tutması ihtimali ise yüzde 21 seviyesinde kaldı.

"Fed, zor bir politika ikilemiyle karşı karşıya"

American Enterprise Institute (AEI) Kıdemli Uzmanı Desmond Lachman, Fed'in gelecek toplantısına yönelik beklentisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Fed, bir sonraki toplantısında çok zor bir politika ikilemiyle karşı karşıya kalacak." dedi.

Lachman, "Beklentim Fed'in orta yolu seçmesi. Bunu faiz oranlarını, daha önce beklenen 50 baz puan yerine 25 baz puan artırarak yapacak." diye konuştu.

"Enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını muhtemelen artıracak"

Oxford Economics ABD Başekonomisti Ryan Sweet de şubat ayı enflasyonunun Fed'in gelecek haftaki toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimalini değiştirmediğini belirterek şöyle konuştu: