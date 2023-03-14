ABD'deki banka iflaslarının etkisi Borsa İstanbul'a yansıdı ABD'nin art arda iki bankasının iflas etmesi sonrasında dünya borsaları olumsuz etkilenirken Borsa İstanbul da değer kaydetti.

Analistler, ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskıladığını belirtiyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 61,37 puan azalarak ve yüzde 1,14 değer kaybederek günü 5.323,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeks, toplam işlem hacmi 78,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,36 kayıpta

Bankacılık endeksi yüzde 4,36 ve holding endeksi yüzde 1,53 değer kaybetti.

Bankacılık hisseleri kaybettirdi

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,28 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunacak.

BIST 100'de destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5200 seviyesinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.