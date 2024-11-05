ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle piyasalar karışık seyirde

AA

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Bugün ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri dünya genelinde yakından takip edilirken, son anketlere göre, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı düzeyde oya sahip gözüküyor.

60. BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

ABD'de bugün yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor.

HEDEF 270 DELEGE

Adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.

İKİ ADAYIN DA EKONOMİYE BAKIŞI FARKLI

Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken; Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyor.

FED'İN FAİZ KARARI PERŞEMBE GÜNÜ

Analistler, yatırımcıların seçim öncesinde riskli pozisyon almaktan kaçındığını belirterek, ülkede ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da piyasaların odağında yer aldığını kaydetti.

ABD'de geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verileri sonrasında Fed'in faiz indirimi beklentisine yönelik piyasa beklentileri korunurken, Fed'in bu hafta politika faizini 25 baz puan indirerek 4,50-4,75 aralığına çekmesi bekleniyor. Para piyasalarında Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık bir diğer faiz indirimi yapması ihtimali de yüzde 82 ile fiyatlanıyor.

Fed'in perşembe günü açıklayacağı politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydeden analistler, aynı zamanda gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları aranacağını ifade etti.

ALTIN

Dün yatay seyirle 2 bin 737,5 dolardan kapanan altının ons fiyatı yeni günde, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 735 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 3,2 yükselerek 75,2 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 0,2 azalışla 75 dolardan işlem görüyor.

NEW YORK BORSASI

New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 0,61, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

ALMANYA DAX 40 ENDEKSİ

Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif seyirle başladı.

DOLAR/TL

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 34,3445'den kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üstünde 34,3540'tan işlem görüyor.