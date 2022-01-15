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    ABD'deki Halk Bankası davası askıya alındı

    ABD'deki Halk Bankası davasında federal mahkemedeki yargılama sürecinin bankanın Yüksek Mahkeme'ye başvuru hakkını kullanabilmesi için askıya alındığı açıklandı.
    • AA
    • 15.01.2022 - 08:49
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    ABD'deki Halk Bankası davası askıya alındı

    Halk Bankası'na, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyordu. ABD'de devam eden Halk Bankası davasında, yeni bir gelişme yaşandı.

    ABD'deki istinaf mahkemesi bankanın Yüksek Mahkeme'ye başvuru hakkını kullanabilmesi için federal mahkemedeki yargılama sürecini askıya aldı.

    FEDERAL MAHKEMEDEKİ SÜREÇ BEKLENİYOR

    New York İkinci Bölge (İstinaf) Mahkemesi, davanın görüleceği federal mahkemedeki süreci beklemeye aldı.

    ABD deki Halk Bankası davası askıya alındı #1

    HALK BANKASI ARTIK YÜKSEK MAHKEMEYE BAŞVURU YAPABİLECEK

    Bu kararın ardından, Halk Bankası'nın Yüksek Mahkemeye başvuru yapmasının önü açıldı.

    New York İkinci Bölge Mahkemesi, 22 Ekim 2021'de Halk Bankası'nın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi talebini reddetmiş ve bankanın ABD'de yargılanabileceğine hükmetmişti.


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