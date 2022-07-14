ABD’deki yüksek enflasyon altına olan talebi düşürdü

ABD enflasyonunun rekor düzeyde açıklanmasının ardından dövizde, ons altında, Brent petrolde değişiklikler yaşandı.

ABD’de enflasyonunun beklentilerin üzerinde artarak 41 yılın en yüksek seviyesine çıkması, altına olan talebi düşürdü.

Beklentilerin üstünde gerçekleşen enflasyon verisi, FED’in faiz artışlarına devam edeceğine işaret etti.

9 ayın en düşük seviyesinde



Buna bağlı olarak enflasyon endişesi altın talebini düşürdü. Altının ons fiyatı 1.722 dolar seviyesine gerileyerek son 9 ayın en düşük seviyesini gördü.

İç piyasada altın fiyatları geriledi

İç piyasada ise gram altın 963 lira seviyesine düşerken, çeyrek altın 1.592 liraya, yarım altın 3 bin 181 liraya, tam altın 6 bin 371 liraya ve Cumhuriyet altını 6 bin 488 liraya geriledi.

Dolar endeksi 20 yılın zirvesine yükseldi

FED’in faiz artışına gitmesi ve yatırımcılar tarafından doların güvenli liman olarak görülmesi, küresel piyasalarda güçlenmesine destek oluyor. ABD dolarının euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi 108,55 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesine tırmandı.

Euro ve dolar eşitlendi

Euro/dolar paritesi haftanın ikinci günündeki işlemlerde 1,0000 seviyesine kadar gerileyerek, geçtiğimiz 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Buna göre 1 dolar ile 1 euro eşitlenmiş oldu. Bu durum daha önce Aralık 2002 tarihinde gerçekleşmişti. Euro/dolar paritesi haftanın son işlem gününde 1,0006 seviyesinde seyrediyor.