ABD'den batarya üretimine 3 milyar dolardan fazla kaynak ABD yönetimi, gelişen teknolojiye uyum sağlanması adına ülkedeki batarya üretim sektörünü desteklemek amacıyla ayındığı kaynağı paylaştı.

AA

ABD Enerji Bakanlığı, ülkedeki batarya üretim sektörünü desteklemek amacıyla 3 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, ülke çapında gelişmiş bataryalar ve pil malzemelerinin üretimini artırmak için 14 eyalette 25 projenin seçildiği duyuruldu.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ülkede imalat sektöründe bir canlanmanın ortasında olduklarını belirterek şöyle konuştu:

ABD'yi gelişmiş pil üretiminin ön saflarına taşıyarak yüksek ücretli işler yaratıyor, küresel ekonomik liderliğimizle iç enerji güvenliğimizi güçlendiriyoruz ve tüm bunları yaparken temiz enerji dönüşümünü destekliyoruz.

12 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Bunun için 3 milyar doların üzerinde bütçe ayırıldığı ilan edilen açıklamada, seçilen projelerin 12 bin kişilik istihdamı desteklemesinin beklendiği belirtildi.

16 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Açıklamada, bu projeler kapsamında batarya sınıfı işlenmiş kritik mineraller, batarya bileşenleri, batarya üretimi ve geri dönüşümü için yeni yerel tesislerin kurulacağı ifade edilerek, destek programı aracılığıyla pil üretimi ve geri dönüşümü için toplam 16 milyar dolarlık yatırım yaratılacağı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)