ABD'den gelen ekonomi verileri beklentinin altına indi

ABD'de bugün açıklanan verilerden perakende satışla mayısta beklentilerin aksine azaldı, ithalat fiyatları ise mayısta beklentilerin altında kaldı.

ABD'de enflasyon mayısta, yıllık bazda yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. ABD'de açıklanan veriler, ekonominin belirleyicisi olmaya devam ediyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. ABD Çalışma Bakanlığı da yine mayıs ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini paylaştı.

ABD'de perakende satışlar mayısta beklentilerin aksine azaldı

AA'nnı haberine göre, ABD'de perakende satışlar mayısta, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalarak 672,9 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların mayısta yüzde 0,2 artması yönündeydi. Beklentilerin aksine bu dönemde düşüş gösteren perakende satışlar, nisanda yüzde 0,7 artmıştı.

Perakende satışlar, mayısta yıllık bazda ise yüzde 8,1'lik artış kaydetti.

Söz konusu dönemde perakende satışlardaki düşüşte, motorlu araç ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışların yüzde 3,5 azalması etkili oldu.

Aynı dönemde elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 1,3, çeşitli mağaza perakendecilerindeki satışlar yüzde 1,1, mağaza dışı perakendecilerdeki satışlar yüzde 1 ve mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 0,9 azaldı.





ABD'de ithalat fiyatları mayısta beklentilerin altında kaldı

ABD'de ithalat fiyat endeksi mayısta, aylık yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterirken, ihracat fiyat endeksi ise yüzde 2,8 yükselerek tahminleri aştı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi mayısta, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Beklenenden az artış gösteren ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1,1 artması öngörülüyordu. Endeks, nisanda ise yüzde 0,4'lük artış kaydetmişti.

İthalat fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,7 yükseldi.

Ülkede ihracat fiyat endeksi ise mayısta, aylık bazda yüzde 2,8 arttı. Bu dönemde beklentileri aşan ihracat fiyat endeksindeki artışın, yüzde 1,3 olması tahmin ediliyordu. Endeks, nisanda ayında da yüzde 0,8 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi arttı

İhracat fiyat endeksi mayısta, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18,9 ile rekor seviyede yükseliş kaydetti.