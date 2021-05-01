ABD'den Hindistan'a 2.4 milyon dolarlık keşif uçağı satışına onay

Hindistan'a 2 milyar 420 milyon dolar değerinde P-8I tipi keşif uçağı satışına onay veren ABD, kararın Kongre'den iptal edilmemesi durumunda pazarlıklara başlayacak.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a tahmini maliyeti 2 milyar 420 milyon dolar olan 6 adet P-8I uçağı ve ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

KARAR KONGREYE GÖTÜRÜLDÜ

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 6 uçağın yanı sıra, 8 adet Çok Fonksiyonlu Bilgi Dağıtma Sistemi, 42 adet füze uyarı sensörü, 14 adet Global Konumlandırma Sistemi (GPS) ve birçok yedek parça ile yazılım destek sisteminin yer aldığı kaydedildi.

KONGRE ONAYINDAN SONRA PAZARLIK BAŞLAYACAK

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.