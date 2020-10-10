ABD'den ithal alüminyum levhaya ek vergi kararı

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levha ürünlerine ek vergi kararı alacağını açıklamıştı. Nihai kararın Şubat 2021'de verileceği belli oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levha ithalatına yönelik anti-damping soruşturmalarının ön belirlemelerinin açıklandığı kaydedildi.

Bu ülkeler Türkiye'nin dışında Bahreyn, Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Almanya, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, İtalya, Umman, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya ve Tayvan olarak açıklandı.

3 ÜLKEDE KARAR UYGULANMAYA BAŞLANDI

Vergi kararı Almanya, Bahreyn ve Umman'a yönelik hemen uygulanmaya başlandı.

EK VERGİ ALINACAK ÜLKELERİN ARASINDA TÜRKİYE DE VAR

Bu kapsamda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levha ürünlerine ek vergi kararı alınması ile ilgili açıklamada görüş bildiren ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bakanlığın alüminyum levha soruşturmalarının son 20 yıldaki ABD'nin en geniş ticari uygulamalarını oluşturduğunu belirtti.

“İLİŞKİN ÖN TESPİTLERE DAİR YORUMLARINI ALMAYI BEKLİYORUZ”

Ross, "Tarafların, 18 ülkeden alüminyum levha ithalatının ABD pazarına dampingli girdiği ve bazı durumlarda haksız bir şekilde sübvanse edildiğine ilişkin ön tespitlere dair yorumlarını almayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ÜRÜNLERİNİN DEĞERİ 1.96 MİLYAR DOLAR

Öte yandan Ross, bugün katıldığı bir televizyon programında, 18 ülkeden ithal edilen ve vergi uygulanması planlanan alüminyum levha ürünlerinin değerinin 1 milyar 960 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Ross, Bakanlığın konuya ilişkin nihai kararını Şubat 2021'de vermesinin beklendiğini bildirdi.