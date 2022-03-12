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    ABD'den lüks malların Rusya ve Belarus'a ihracatına kısıtlama

    ABD Ticaret Bakanlığı, Ukrayna'da savaştan mağdur olan insanlar acı çekerken, lüks malların Rusya ve Belarus'a gitmesini doğru bulmayarak, ihracatına kısıtlama getirildiğini duyurdu.
    • AA
    • 12.03.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 09:32
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    ABD'den lüks malların Rusya ve Belarus'a ihracatına kısıtlama

    ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, lüks malların bu iki ülkeye ihracatının kısıtlanmasına ilişkin kararın, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırısına bir yanıt olduğu belirtildi.

    DÜNYA ÇAPINDA RUSYA VE BELARUS OLİGARKLARINA KISITLAMA

    Lüks malların Rusya ve Belarus'taki tüm son kullanıcılara kısıtlandığı dile getirilen açıklamada, dünya çapında bu iki ülkenin oligarklarına ihracatına kısıtlama getirildiği aktarıldı.

    Kısıtlamanın ABD menşeli belirli alkollü içecekleri, tütün ürünlerini, giyim eşyalarını, mücevherleri, araçları ve antika eşyaları içerdiği bildirilen açıklamada, kısıtlamanın bugün itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi.

    "İNSANLAR ACI ÇEKERKEN ZENGİNLİK İÇİNDE YAŞANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

    ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, konuya ilişkin açıklamasında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve onu finanse eden oligarklar, Putin'in yolsuzluğundan ve Rus halkının sömürülmesinden zengin oldu. Putin ve yandaşlarının, Doğu Avrupa'da muazzam acılar çekilirken zenginlik içinde yaşamaya devam etmelerine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

    ABD den lüks malların Rusya ve Belarus a ihracatına kısıtlama #1

    LÜKS MAL KISITLAMALARI KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN İHRACAT DEĞERİ YILLIK 550 MİLYON DOLAR

    ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı yeni ekonomik yaptırımlar açıklamıştı. Rusya'nın ticarette "en çok kayırılan ülke" statüsünden çıkarılacağını duyuran ABD, ülkenin IMF ve Dünya Bankası gibi önde gelen çok taraflı finans kuruluşlarından finansman almasının da engelleneceğini bildirmişti. açıklamada, Rusya'ya lüks mal ihracatının yasaklanacağı belirtilerek, lüks mal kısıtlamaları kapsamındaki ürünlerin ABD için ihracat değerinin yılda yaklaşık 550 milyon dolar olduğu aktarılmıştı.

    Ayrıca açıklamada, deniz ürünleri, alkollü içkiler ve endüstriyel olmayan elmaslar dahil Rusya ekonomisinin çeşitli imza sektörlerinden mal ithalatını da yasaklayacağı, bunun Rusya'yı 1 milyar dolardan fazla ihracat gelirinden mahrum bırakacağı kaydedilmişti.


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