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    ABD'den Rus oligark Potanin ve Rosbanka yaptırım

    ABD yönetimi, Rusya'nın en zengin adamlarından biri olan Vladimir Potanin ile Rus ticaret bankası Rosbank'a yaptırım uyguladı.
    • 16.12.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 11:25
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    ABD'den Rus oligark Potanin ve Rosbanka yaptırım

    Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan gelişmelerle yaptırımlar devam ediyor.

    ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Vladimir Potanin ile Potanin'in bu yılın başlarında satın aldığı Rusya merkezli ticari bir banka olan Rosbank'ın yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

    18 kuruluş ile Rus hükümetine bağlı 40'dan fazla kişiye yaptırım uygulandı

    Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC), Rusya'nın finansal hizmetler sektörüyle ilgili 18 kuruluş ile Rus hükümetine bağlı 40'dan fazla kişiye de yaptırım uyguladığı aktarıldı.

    Hazinenin açıklamasında, söz konusu yaptırımların ABD hükümetinin Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşı finanse etme kabiliyetini daha da sınırlama çabasının bir parçası olduğu kaydedildi.

    Rosbank

    Amaç Rusya'yı küresel piyasalardan izole etmek

    AA'nın haberine göre, açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine Müsteşarı Brian Nelson, "Daha fazla büyük Rus bankalarına yaptırım uygulayarak, Rusya'nın küresel piyasalardan izolasyonunu derinleştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.


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