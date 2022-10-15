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    ABD'den Rusya'ya mühimmat sağlayanlara yaptırım uyarısı geldi

    Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, ABD tarafından, Rusya'ya mühimmat sağlayanlara yaptırım uygulanması gündeme geldi.
    • 15.10.2022 - 09:19
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    ABD'den Rusya'ya mühimmat sağlayanlara yaptırım uyarısı geldi

    Rusya-Ukrayna savaşının genişlemesi ve daha fazla kayba neden olmaması amaçlı yeni yaptırımlar gündeme geldi.

    ABD yönetimi, Rusya'ya mühimmat sağlayan veya askeri-sanayi alanında destek veren kişilere, ülkelere ve şirketlere yaptırım uygulanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

    33 ülkenin maliye bakanları ve üst düzey yetkilileri  savaşı değerlendirdi

    ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 33 ülkeden maliye bakanları ile üst düzey yetkililerin, uluslararası yaptırımların ve ihracat kontrollerinin Rusya'nın askeri-sanayi kompleksi ve kritik savunma tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini görüşmek üzere bir araya geldiği bildirildi.

    Rusya'nın savaşma kabiliyetini azaltmak için atılması planlanan ek adımlar görüşüldü

    Toplantıya katılan yetkililerin, Rusya'nın uygulanan yaptırımlar ve ihracat kontrollerinden kaçmasını önleme konusundaki taahhütlerini yineledikleri belirtilen açıklamada, katılımcıların, Rusya'nın askeri-sanayi alanını daha da zayıflatmak ve savaşma kabiliyetini azaltmak için atılması planlanan ek adımları görüştükleri aktarıldı.

    Rusya'nın savaşta kaybettiği silahları ikmal kabiliyeti engellendi

    Rusya'nın gelişmiş ürün, teknoloji ve hizmetlere erişimi kısıtlanarak, Rus savunma sanayisinin 6 binden fazla askeri teçhizat dahil olmak üzere savaşta kaybettiği silahları ikmal kabiliyetinin engellendiği kaydedildi.

    ABD den Rusya ya mühimmat sağlayanlara yaptırım uyarısı geldi #1

    Rapor yayınlandı

    Öte yandan Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ve Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımların ve ihracat kontrollerinin etkisinin değerlendirildiği ortak bir rapor yayınladı.

    Raporda, yaptırımlar ve ihracat kontrollerinin Rusya'nın büyük ölçüde yabancı kaynaklı ürünlere bağımlı savunma sanayi üzerinde önemli ve uzun süreli sonuçlar doğurduğuna dikkati çekildi.

    Yaptırım gündemde

    AA'nın haberine göre raporda, Rusya'ya mühimmat veya askeri-sanayi alanında destek sağlayan ABD vatandaşı olmayan kişilere, özel şirketlere ve paramiliter gruplara yaptırım uygulamaya hazır olunduğu konusunda uyarıda bulunuldu.


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