ABD'den Türkiye'nin de yer aldığı 16 ülkenin alüminyumuna ek vergi

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin de arasında bulunduğu 16 ülkeden ithal ettiği alüminyum alaşımı levha ürününe yönelik anti-damping gümrük vergisi emri yayınlamaya hazırlanıyor.

Daha önce de konu ile ilgili yapılan araştırmaları paylaşan ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, ABD'nin 16 ülkeden ithal ettiği alüminyum alaşımı levha ürününün ülkedeki değerinin altında satıldığının ve ülkenin bu ithalattan maddi olarak zarar gördüğünün tespit edildiği belirtildi.

BAHREYN, HİNDİSTAN VE TÜRKİYE’YE DURUMUN DENGELEMESİ İÇİN TELAFİ VERGİSİ GETİRİLECEK

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı’nın 16 ülkeye yönelik anti-damping gümrük vergisi emri yayınlayacağı ve yapılan değerlendirme sonucunda Bahreyn, Hindistan ve Türkiye’den bu ürünün ithalatına ilişkin durumun dengelemesi için telafi vergisi getirileceği aktarıldı.

ANTİ-DAMPİNG GÜMRÜK VERGİSİ EMRİ YAYINLANACAK ÜLKELER

Komisyonun açıklamasında, anti-damping gümrük vergisi emri yayınlanacak ülkeler arasında Bahreyn, Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Umman, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, Tayvan ve Türkiye'nin yer aldığı kaydedildi.