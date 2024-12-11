ABD'den Ukrayna’ya 20 milyar dolarlık yeni destek

DHA

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin Ukrayna'ya 20 milyar dolarlık kredi sağlama taahhüdünü yerine getirdiği ifade edildi.

Söz konusu kredinin G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sağlamayı planladığı 50 milyar dolarlık kredinin bir parçası olduğu kaydedildi.

FONA AKTARILDI

Kredinin Dünya Bankası fonuna aktarıldığı ve bu fon aracılığıyla Ukrayna'nın kullanımına sunulacağı belirtildi.

G7 ülkelerinin liderleri haziranda, Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna’ya 50 milyar dolar kredi sağlanmasında anlaşmıştı.

ABD, ekimde, söz konusu girişim kapsamında Ukrayna’ya 20 milyar dolar sağlama taahhüdünde bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de, AB’nin 50 milyar dolarlık bir başka kredi kapsamında yaklaşık 4,1 milyar avronun (151 milyar lira) Ukrayna’ya gönderilmesini onaylamıştı.