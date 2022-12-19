Petrol
79.6
0.71%
Euro
19.8005
0.18%
Dolar
18.6456
-0.03%
Altın
1.074
-0.07%
Borsa
5214
0.00%
Bitcoin
317.965
-0.36%
BTXN Coin
6.79
-5.69%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    AB'de 2027'den itibaren konutlar emisyon için para ödeyecek

    AB ülkeleri, daha önce açıkladığı karbon piyasasının kapsamını genişletecek anlaşmaya vardı.
    • 19.12.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 09:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AB'de 2027'den itibaren konutlar emisyon için para ödeyecek

    Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, karbon piyasasında reform yapmak üzere çalışmalar  başlamıştı. AB müzakerecileri, karbon emisyon piyasasını yeniden yapılandıracak bir dizi değişiklik ve kapsamını genişletmek üzerinde anlaşmaya vardı.

    Emisyonları yüzde 62 azaltma hedefi konuldu

    Dün AB ülkelerinden müzakereciler ve Avrupa Parlamentosu arasında imzalanan anlaşmayla AB karbon piyasası emisyonları, 2030'a kadar 2005'teki seviyelere kıyasla yüzde 62 azaltmak üzere yeniden düzenlenecek

    Çevreyi kirletmenin yarattığı maliyeti belirleyen bu sistem, AB'nin 2030'a kadar net emisyonları 1990'daki seviyelere kıyasla yüzde 55 azaltma hedefi için kritik önem taşıyor.

    Karbon emisyonları daha hızlı azalacak

    Yapılan reform emisyonların ve küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının daha hızlı azalmasını sağlayacak. Anlaşmaya göre 2027'den itibaren konutlar da emisyon için para ödeyecek.

    Ayrıca kara taşımacılığında kullanılan yakıtlar ile binalara 2027 yılından itibaren yeni karbondioksit (CO2) emisyon maliyetleri getirilecek.

    AB karbon piyasasında kirlilik yaratan yaklaşık 10 bin elektrik santrali ve fabrikanın CO2 sertifikası alması zorunlu tutuluyor.

    Peter Liese

    "Yeşil enerji yatırımları artacak"

    Avrupa Parlamentosu'nun başmüzakerecisi Peter Liese, "2027 yılından itibaren herkes sıkışacak. Bu tarihe kadar herkesin emsiyonlarını azaltması gerekecek, yoksa üzerlerine büyük maliyet binecek." diyerek, yeşil enerji yatırımlarının artacağını düşündüğünü belirtti.


    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 18 Aralık Pazar gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
    Gündem

    ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 18 Aralık Pazar gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    Göktürk-2, planlanan ömrünü ikiye katladı
    Teknoloji

    Göktürk-2, planlanan ömrünü ikiye katladı

    Görüş Bildir