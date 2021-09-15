AB'de 4.5 milyar euroluk 300 yolsuzluk iddiası soruşturuluyor

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi, Avrupa Birliği bütçesine yönelik toplam 4 milyar 500 milyon euroluk 300 suç ihbarının soruşturulduğu ilgisini paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) bütçesine yönelik suçlarla ilgili cezai soruşturma ve kovuşturmalardan sorumlu savcılık makamı Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), son dönemdeki faaliyetlerine ilişkin detayla bilgiler içeren bir açıklama yayınladı.

“EPPO, AB ÜLKELERİNDEN 1.700 SUÇ İHBARI ALDI”

EPPO'nun 1 Haziran'da göreve başladığı anımsatılan açıklamada, kurumun şimdiye kadar AB ülkelerden 1.700 suç ihbarı aldığı kaydedildi.

AB BÜTÇESİ ZARARI 4.5 MİLYON EURO

Açıklamada, şimdiye kadar yapılan ihbarların 300'ü hakkında resmi soruşturma açıldığı, soruşturulan faaliyetlerin AB bütçesine zararının yaklaşık 4 milyar 500 milyon euro olduğu belirtildi.

10 MİLYON EUROLUK KDV İLE İLGİLİ DOLANDIRICILIK, SORUŞTURULAN KONULAR ARASINDA

Lüksemburg merkezli savcılık, harcama ve gelirlerle ilgili sahtekarlık, iki veya daha fazla üye ülkenin dahil olduğu ve en az 10 milyon euroluk KDV ile ilgili dolandırıcılık, AB bütçesinden hile sonucunda sağlanan varlıkların aklanması ile AB mali çıkarlarını etkileyen yolsuzluk ve suistimalleri soruşturuyor.