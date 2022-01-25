AB'de enerji fiyatları ve enflasyon endişelendiriyor

AB ülkelerinden üst üste açıklanan ekonomi verileri son on yılların en yükseğindi. Yetkililer, yıllardır görülmemiş güçlükler, enerji fiyatları ve enflasyondaki yükselişten endişe duyuyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa'da enerji fiyatları ile enflasyondaki artışın endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Dombrovskis, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Ekonomik ve Mali İşler ile İstihdam ve Sosyal İşler komitelerinin ortak toplantısında konuştu.

"SON DÖNEMDE BAZI RİSKLER ORAYA ÇIKTI"

AB GSYH'sinin genel olarak koronavirüs krizi öncesindeki seviyelere ulaştığını belirten Dombrovskis, son dönemde bazı risklerin ortaya çıktığını söyledi.

OMICRON GELECEK VADEDE EKONOMİYE ZARAR VERECEK

Dombrovskis, hızla yayılan Omicron varyantının yakın gelecekte GSYH'ye zarar verebileceğine işaret etti.

Avrupa ülkelerinde hızla artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına değinen Dombrovskis, "AB'deki hızlı enerji fiyat artışları ile daha geniş anlamda enflasyon, endişe kaynağı olmaya devam ediyor." dedi.

Dombrovskis, özellikle yoksul tüketiciler ile şirketlerin enerji fiyatlarındaki yükselişten korunması gerektiğini kaydetti.

"ENFLASYONDAKİ ARTIŞIN KEMİKLEŞMESİNİ ÖNLEMEMİZ GEREKİYOR"

Valdis Dombrovskis, AB ülkelerinde tarihi yüksek seviyelerde gerçekleşen enflasyon oranlarına ilişkin, "Enflasyondaki artışın kemikleşmesini önlememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Euro Bölgesi'nde geçen ay yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 5'e çıkarak verilerin toplandığı son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.