AB'de istihdam 3. çeyrekte artışa geçti

Avrupa Birliği'nde istihdamın, 2020'nin 3. çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artış gösterdiği açıklandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Euro Bölgesi ve 27 üyeli Avrupa Birliği'nin (AB) 2020 yılı 3. çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayınladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde istihdam, yılın 3. çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 yükseldi. İstihdam, 2019'un 3. çeyreğine kıyasla ise yüzde 2 düşüş gösterdi.

AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 3. çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarken, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1,8 düştü.

1995 YILINDAN BU YANA EN HIZLI ARTIŞ

Böylece, 3. çeyrekte aynı büyüme verilerinde olduğu gibi AB ve Euro Bölgesi'ndeki istihdam oranlarında verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en hızlı artış yaşandı.

Öte yandan, istihdam koronavirüs nedeniyle 2. çeyrekte AB'de yüzde 2,7, Euro Bölgesi'nde de yüzde 2,9 gerilemişti.