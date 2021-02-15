AB'de nüfusun yüzde 6,9’u maddi sıkıntılardan evlerini yeterince ısıtamıyor

Destatis'in yaptığı araştırma ortaya koydu ki; 27 üyeli Avrupa Birliği’nde nüfusun yüzde 6,9’u maddi nedenlerden dolayı evlerini yeterince ısıtamıyor ve Almanya'da 2 milyon insan bu orana dahil.

Avrupa Birliği'ndeki (AB) ülkelerde yaşayan insanların bir kısmı ısınma problemi yaşıyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya ve Avrupa'da konutlarının ısınmasına ilişkin 2019 yaşam koşulları istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, 2019'da Almanya'da yaklaşık 2 milyon insan, maddi sıkıntılar nedeniyle yeterince ısıtılamayan hanelerde yaşıyor.

ALMANYA NÜFUSUNUN YÜZDE 2,5'İNE DENK GELİYOR

Destatis açıklamasında, bunun Almanya’nın nüfusunun yüzde 2,5’ine denk geldiği belirtilerek, 2009’da 4 milyon 500 bin insanın yeterince ısınmayan evlerde yaşadığı ve bunun da nüfusun yüzde 5,5’ine denk geldiği hatırlatıldı.

AVRUPA’DA ISINMA SORUNU EN ÇOK BULGARİSTAN’DA

27 üyeli Avrupa Birliği’nde nüfusun yüzde 6,9’unun maddi nedenlerden dolayı evlerini yeterince ısıtamadığı aktarılan açıklamada, en yüksek oranın yüzde 30,1 ile Bulgaristan’da olduğu bildirildi.

Söz konusu oran İtalya’da yüzde 11,1 olurken, Romanya’da yüzde 9,3, İspanya’da yüzde 7,5, Fransa’da yüzde 6,2 ve Finlandiya’da yüzde 1,8 olarak kayıtlara geçti.