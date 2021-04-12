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    AB'de perakende satışlar şubat ayında yükseldi

    Avrupa Birliği'nde perakende satışlar, koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı.
    • AA
    • 12.04.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 12:47
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    AB'de perakende satışlar şubat ayında yükseldi

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı perakende satış verilerini yayınladı.

    EURO BÖLGESİ'NDE PERAKENDE SATIŞLAR YÜZDE 3 ARTIŞ GÖSTERDİ

    Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 3 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,9 geriledi.

    AB'de ise perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 yükselirken, 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 2,2 düştü.

    AVUSTURYA'DA PERAKENDE SATIŞLAR YÜZDE 28,2 ARTTI

    AB ülkeleri arasında şubatta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 28,2 ile Avusturya'da, yüzde 16,4 ile Slovenya'da ve yüzde 8,4 ile İtalya'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 1,5 ile Malta'da, yüzde 1,2 ile Fransa ve Macaristan'da belirlendi.

    AB de perakende satışlar şubat ayında yükseldi #1

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