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- AB'de sanayi üretimi 2020'de yüzde 8 düştü
AB'de sanayi üretimi 2020'de yüzde 8 düştü
- AA Özel Haber
- 15.02.2021 - 13:51
- Güncelleme : 15.02.2021 - 14:24
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretiminin, koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 8 gerilediği bilgisini verdi.
EURO BÖLGESİ'NDE SANAYİ ÜRETİMİ GERİLEDİ
Bu açıklamaya göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 1,6, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,8 gerilemiş oldu.
AB'de de sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 1,2; 2019'un aynı dönemine göre yüzde 0,4 düştü.
2020 SANAYİ ÜRETİM ORTALAMASI AZALDI
Öte yandan, 2020 sanayi üretimi ortalaması önceki yıla kıyasla AB'de yüzde 8, Euro Bölgesi'nde de yüzde 8,7 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ EN FAZLA DANİMARKA'DA ARTTI
AB ülkeleri arasında sanayi üretiminde aralıkta aylık bazda en fazla artış yüzde 2,4 ile Danimarka, yüzde 1,8 ile Portekiz ve yüzde 1,6 ile Lüksemburg ve Estonya'da gerçekleşti.
Sanayi üretiminde aralık ayında en fazla düşüş ise yüzde 2,5 ile Macaristan, yüzde 1,9 ile Belçika ve yüzde 0,9 ile Finlandiya'da kaydedildi.