AB'de sanayi üretimi ekimde yüzde 1,9 arttı

AB ve Euro Bölgesi'nde ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verileri yayınlandı.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat), yayınladığı verilere göre AB'de de sanayi üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 1,9 yükselirken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,1 düştü.

AB’DE SANAYİ ÜRETİMİ, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,9 ARTTI

Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretimi, koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı.

EURO BÖLGESİ’NDE ÖNCEKİ AYA KIYASLA YÜZDE 2,1 YÜKSELDİ

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 2,1 artarken, 2019'un ekim ayı ile kıyaslandığında yüzde 3,8 geriledi.

EN BÜYÜK YÜKSELİŞ BELÇİKA’DA

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 6,9 ile Belçika'da, yüzde 3,4 ile Almanya'da ve yüzde 3,1 ile de Slovenya'da gerçekleşti.

EN FAZLA DÜŞÜŞ LİTVANYA’DA

Sanayi üretiminde en fazla düşüş ise yüzde 5,8 ile Danimarka'da, yüzde 3 ile Yunanistan'da ve yüzde 1,7 ile de Litvanya'da kaydedildi.