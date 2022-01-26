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    AB'de ticari araç satışları aralıkta düştü

    ACEA, AB ticari araç pazarında toplam satışların aralıkta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 düştüğünü belirtti.
    • AA
    • 26.01.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 12:04
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    AB'de ticari araç satışları aralıkta düştü

    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 2021 yılı Aralık ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

    AB'de toplam ticari araç satışları, temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında da gerilemişti. Aralıkla birlikte ticari araç satışları, son 6 ay düşüş gösterdi.

    YÜZDE 8,4 GERİLEDİ

    Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri, aralıkta önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 gerileyerek 155 bin 963 seviyesine indi. Söz konusu satış miktarı, Aralık 2020'de 170 bin 311 adet olmuştu.

    İSPANYA'DAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 31,9 OLDU

    AB ülkeleri arasında aralıkta ticari araç satışları, önceki yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 6, Fransa'da yüzde 9, İtalya'da yüzde 5,6 ve İspanya'da yüzde 31,9 geriledi.

    AB de ticari araç satışları aralıkta düştü #1

    EN FAZLA TİCARİ ARAÇ FRANSA'DA

    AB üyesi 27 ülke arasında aralıkta en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 43 bin 516, Almanya'da 29 bin 136, İtalya'da 19 bin 151 ve İspanya'da 12 bin 524 ticari vasıta tescil edildi.

    YENİ ARAÇ TESCİLLERİ ARTIŞ GÖSTERDİ

    AB'de yeni ticari araç tescilleri, 2021 yılının tamamında ise 2020'ye göre yüzde 9,6 artarak 1 milyon 880 bin 682'ye çıktı.


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